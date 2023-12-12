МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Россия не позволит коллективному Западу угрожать безопасности и территориальной целостности России, заявил зампредседателя Ассоциации российских дипломатов, профессор — руководитель секции исследований стран Ближнего Востока и Северной Африки НИУ ВШЭ Андрей Бакланов. Запад ищет нового "тряпичного президента", заявили в Госдуме

"Противостояние России и Украины — это не война братских народов, а освобождение украинского народа от прямого влияния западных стран. Они напичкали Украину национализмом, шовинизмом для того, чтобы использовать ее как плацдарм, представляющий угрозу национальной безопасности и территориальной целостности нашей страны. Мы не позволим реализоваться этим планам Запада", — заявил Андрей Бакланов на круглом столе в Институте дипломатических исследований имени Сауда Аль-Фейсала на заседании экспертной площадки "Хакимовский клуб" в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) с участием саудовских и российских политологов и дипломатов.

По его словам, нынешнее руководство Украины составляют внуки тех, кто во время Великой Отечественной войны совершал преступления в отношении несогласных с политикой нацизма людей, а также не поддерживающих одной из его разновидностей, украинского крайнего национализма, из которого выросли принципы "незалежности".

"Нет сомнения в том, что официальный Киев преследует схожие цели, ведь во власти этой страны предатели. Чтобы узурпаторы киевской власти не говорили в свое оправдание, очень скоро наступит время, они будут низложены, как предатели интересов народа. Я знаю, о чем говорю. Мой отец, Герой Советского Союза, освобождал Украину во время Великой Отечественной войны, воюя с фашистами. Сейчас мы противостоим возрождению такого рода фашистских, националистических идей", — заключил Бакланов.