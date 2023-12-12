СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек — ПРАЙМ. Создатели новой военной стратегии Украины похожи на героев басни Ивана Крылова "Квартет", заявил депутат Государственной Думы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев. Американского сенатора возмутил визит Зеленского в США

Ранее издание New York Times писало, сославшись на американских и украинских чиновников, что Вашингтон и Киев разработают новую военную стратегию на следующий год, однако единого мнения по ее содержанию нет.

Ивлев отметил, что не нужно придумывать ничего нового.

"Все уже давно написано в басне "Квартет" Крыловым: "А вы, друзья, как не садитесь, все в музыканты не годитесь". Осталось только распределить роли, названные баснописцем", — пояснил он.

По словам депутата, очевидный успех Вооруженных сил России переполошил НАТО и США. Однако результат один — многие советники в ВСУ "нашли пристанище в степях".