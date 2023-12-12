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В Госдуме сравнили создателей новой стратегии Киева с героями басни
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Создатели новой военной стратегии Украины похожи на героев басни Ивана Крылова "Квартет", заявил депутат Государственной Думы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев. Ранее... ПРАЙМ, 12.12.2023
новости, в мире, украина, стратегия, госдума
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек — ПРАЙМ. Создатели новой военной стратегии Украины похожи на героев басни Ивана Крылова "Квартет", заявил депутат Государственной Думы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
Ранее издание New York Times писало, сославшись на американских и украинских чиновников, что Вашингтон и Киев разработают новую военную стратегию на следующий год, однако единого мнения по ее содержанию нет.
Ивлев отметил, что не нужно придумывать ничего нового.
"Все уже давно написано в басне "Квартет" Крыловым: "А вы, друзья, как не садитесь, все в музыканты не годитесь". Осталось только распределить роли, названные баснописцем", — пояснил он.
По словам депутата, очевидный успех Вооруженных сил России переполошил НАТО и США. Однако результат один — многие советники в ВСУ "нашли пристанище в степях".