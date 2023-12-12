МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Европейский военный потенциал подорван из-за долговременной экономии на обороне, Европа "систематически демилитаризировала себя", сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на военных экспертов. Европа забила тревогу из-за опустевших арсеналов, пишут СМИ

"Несмотря на то, что совокупная экономическая и промышленная мощь стран НАТО затмевает мощь России и ее союзников, мы позволяем превзойти себя. Украина сейчас находится в состоянии войны на истощение, если мы не займемся серьезным производством боеприпасов, угроза войны, скорее всего, приблизится к нам", — считает бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Издание отмечает, что на фоне систематических бюджетных сокращений военный потенциал Европы был заметно подорван. Большинство стран ЕС столкнулось с замедлением экономического роста и старением населения, и поэтому изменить ситуацию с производством вооружения крайне сложно.

Кроме того, подчеркивается, что войны в Афганистане и Ираке в сочетании с сокращением военного бюджета привели к тому, что европейские армии хорошо справляются только с борьбой с повстанцами, но они не готовы участвовать в конфликтах, подобных украинскому.

Ранее газета писала, что в европейских странах нарастает беспокойство из-за истощающихся запасов оружия из-за поставок на Украину. По данным издания, тревога возрастает по мере того, как США переходит к более изоляционистской позиции, а к европейским странам приходит понимание "потенциальной угрозы со стороны России".