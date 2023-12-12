МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Негативный сценарий Международного валютного фонда предполагает затягивание конфликта на Украине до конца 2025 года, передает РБК со ссылкой на страновой доклад МВФ. Рябков прокомментировал слова Трампа о разрешении украинского конфликта

"Негативный сценарий, предполагающий более длительный и интенсивный (конфликт), сохраняет предположение о прекращении (боевых действий) к концу 2025 года", — отмечается в тексте сценария для Украины.

В этом случае, сказано в докладе, украинский ВВП в следующем году упадет на пять процентов, в 2025 году показатель не покажет ни единой динамики.

Кроме того, согласно базовому прогнозу, СВО завершиться в 2024 году, что приведет к росту ВВП на три — четыре процента.

Россия начала спецоперацию 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.