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МВФ оценил сроки завершения украинского конфликта
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Негативный сценарий Международного валютного фонда предполагает затягивание конфликта на Украине до конца 2025 года, передает РБК со ссылкой на страновой доклад МВФ. "Негативный... ПРАЙМ, 12.12.2023
экономика, новости, в мире, мвф, прогноз, сво
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Негативный сценарий Международного валютного фонда предполагает затягивание конфликта на Украине до конца 2025 года, передает РБК со ссылкой на страновой доклад МВФ.
"Негативный сценарий, предполагающий более длительный и интенсивный (конфликт), сохраняет предположение о прекращении (боевых действий) к концу 2025 года", — отмечается в тексте сценария для Украины.
В этом случае, сказано в докладе, украинский ВВП в следующем году упадет на пять процентов, в 2025 году показатель не покажет ни единой динамики.
Кроме того, согласно базовому прогнозу, СВО завершиться в 2024 году, что приведет к росту ВВП на три — четыре процента.
Россия начала спецоперацию 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.