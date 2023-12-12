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Песков назвал последствия неудач Украины на поле боя
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"Раскачивание лодки" внутри Украины и уменьшение авторитета власти страны происходят на фоне неудач Киева на поле боя, рассказал журналистам пресс-секретарь президента России... ПРАЙМ, 12.12.2023
общество , новости, в мире, россия, украина, дмитрий песков
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. "Раскачивание лодки" внутри Украины и уменьшение авторитета власти страны происходят на фоне неудач Киева на поле боя, рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заявлял, что бесконечные хамство, кумовство и коррупция Владимира Зеленского приведут к его замене.
Песков, комментируя слова директора Службы внешней разведки России, отметил, что речь может идти о долгосрочной перспективе. По его словам, СВР располагает специфическими данными, на основе которых делаются прогнозы.
"Но то, что, конечно, многие неуспехи, которые на Украине постоянно происходят, ведут к раскачиванию лодки и к раскачиванию авторитета власти — это, действительно, видно невооруженным глазом", — подчеркнул он.