МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Европейский союз подготовил стратегию применения доходов от замороженных российских активов в целях восстановления Украины, пишет Bloomberg. В Европе назвали Орбана главным "политическим кошмаром" ЕС

Альянс предлагает сначала определиться с активами, которые введут в эксплуатацию. Далее обозначить план действий для депозитариев, где находятся денежные средства. Следующим шагом будет указать итоговую сумму доходов, из которой уже вычтут расходы и налоги. Последним этапом станет зачисление средств в бюджет блока на 2024-2027 годы на помощь Киеву.

Евросоюз, страны G7 и Австралия заморозили около 260 миллиардов евро активов ЦБ. В 2023 году бельгийский депозитарий Euroclear, где хранится большая часть средств россиян в еврозоне, заработал от реинвестирования активов около трех миллиардов евро.

Окончательно утвердить предложение комиссии и высокого представителя Еврокомиссии Жозепа Борреля об иммобилизации доходов от активов ЦБ России должны 12 декабря.