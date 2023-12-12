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2023
https://1prime.ru/global/20231212/842539679.html
Евросоюз разработал схему передачи замороженных активов России Украине
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Европейский союз подготовил стратегию применения доходов от замороженных российских активов в целях восстановления Украины, пишет Bloomberg. Альянс предлагает сначала определиться... ПРАЙМ, 12.12.2023
новости, в мире, ес, замороженные российские активы, помощь украине
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Европейский союз подготовил стратегию применения доходов от замороженных российских активов в целях восстановления Украины, пишет Bloomberg.
Альянс предлагает сначала определиться с активами, которые введут в эксплуатацию. Далее обозначить план действий для депозитариев, где находятся денежные средства. Следующим шагом будет указать итоговую сумму доходов, из которой уже вычтут расходы и налоги. Последним этапом станет зачисление средств в бюджет блока на 2024-2027 годы на помощь Киеву.
Евросоюз, страны G7 и Австралия заморозили около 260 миллиардов евро активов ЦБ. В 2023 году бельгийский депозитарий Euroclear, где хранится большая часть средств россиян в еврозоне, заработал от реинвестирования активов около трех миллиардов евро.
Окончательно утвердить предложение комиссии и высокого представителя Еврокомиссии Жозепа Борреля об иммобилизации доходов от активов ЦБ России должны 12 декабря.