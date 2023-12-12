ВАРШАВА, 12 дек — ПРАЙМ. Польский Сейм вынес вотум доверия правительству Дональда Туска, трансляция заседания размещена на сайте нижней палаты парламента страны. Польские автоперевозчики снова перегородили дорогу в сторону Украины на КПП

Ранее в понедельник, 11 декабря, Сейм вынес вотум недоверия правительству Матеуша Моравецкого.

Отмечается, что все оппозиционные фракции ("Гражданская коалиция", "Левые", "Третий путь") проголосовали за вотум доверия для Туска. "Право и справедливость" и коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация" высказались против.

Президент Польши Анжей Дуда в среду, 13 декабря, должен привести правительство Туска и присяге.