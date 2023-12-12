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Сейм Польши вынес вотум доверия правительству Туска
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Польский Сейм вынес вотум доверия правительству Дональда Туска, трансляция заседания размещена на сайте нижней палаты парламента страны. Ранее в понедельник, 11 декабря, Сейм... ПРАЙМ, 12.12.2023
новости, в мире, дональд туск, польша, вотум доверия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАРШАВА, 12 дек — ПРАЙМ. Польский Сейм вынес вотум доверия правительству Дональда Туска, трансляция заседания размещена на сайте нижней палаты парламента страны.
Ранее в понедельник, 11 декабря, Сейм вынес вотум недоверия правительству Матеуша Моравецкого.
Отмечается, что все оппозиционные фракции ("Гражданская коалиция", "Левые", "Третий путь") проголосовали за вотум доверия для Туска. "Право и справедливость" и коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация" высказались против.
Президент Польши Анжей Дуда в среду, 13 декабря, должен привести правительство Туска и присяге.