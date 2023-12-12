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Белый дом раскрыл, сколько у США осталось средств для Киева
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Соединенные Штаты смогут направить Киеву еще два пакета помощи — "потом все, горшок пуст", сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон... ПРАЙМ, 12.12.2023
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 12 дек — ПРАЙМ. Соединенные Штаты смогут направить Киеву еще два пакета помощи — "потом все, горшок пуст", сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби в интервью телеканалу CNN.
Он добавил, что на встрече с Владимиром Зеленским, которая состоится 12 декабря, президент США Джо Байден пообещает убедить республиканцев в конгрессе одобрить дальнейшее финансирование.
Кирби подчеркнул, что американская администрация нуждается в дополнительных ассигнованиях, и, что у них осталось две недели.
"Но на этом все. Горшок пуст, если мы не получим дополнительное финансирование для Украины", — заключил чиновник.
Ранее сенатор Митт Ромни заявлял, что 6 декабря представители Республиканской партии сорвали брифинг, посвященный поддержке Украины. По его словам, таким образом, "секретный брифинг", организованный демократами для принятия пакета помощи Киеву, провалился. Позднее Байден заявлял, что неспособность Вашингтона согласовать новый пакет помощи Украине является сумасшествием и не соответствует национальным интересам.