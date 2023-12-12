МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. На переговорах в США президент Украины Владимир Зеленский будет умолять о дополнительной финансовой помощи, без которой его существование окажется под вопросом, в Штатах он будет "шаромыжничать с протянутой рукой", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Захарова иронично ответила на вопрос о помощи США Киеву

"На фоне ожесточенных дискуссий в конгрессе США (о поддержке Киева, — ред.) Зеленский вновь будет умолять своих хозяев, собственно говоря, продюсеров своего страшного трагикомического шоу, не прекращать щедрое спонсирование киевского режима, а по сути уговаривать Белый дом заботиться об Украине больше, чем о самих американцах", — цитирует Захарову РИА Новости.

Она также добавила, что, согласно украинским Telegram-каналов, Зеленский преследует цель "закрытия вопроса о передаче все стратегических предприятий, недр и земли Украины в управление транснациональной корпорации BlackRock на ее содействие в получении нового масштабного пакета военной и финансовой помощи".

Захарова отмечает, что "ту Украину, которая была, не вернуть никогда", и Зеленский это понимает.

"А вот каким образом этот новый пакет помощи будет использован в насквозь коррумпированной Украине, мне кажется, говорить в принципе излишне. И так уже понимают все", — заключила дипломат.

Ранее Захарова назвала очередной пакет финансовой помощи Украине в размере 175 миллионов долларов преступной схемой по выводу денег.