МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Заявления о намерении США заставить Россию пойти на переговоры на условиях Украины являются "очередной белибердой", заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. В Европе определили, когда и где Зеленского вынудят начать переговоры

Ранее замсоветника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер сообщал, что Вашингтон намерен в следующем году вынудить Москву на переговоры на условиях Киева.

Захаровой задали вопрос, как российская сторона восприняла это слова.

"Как очередную белиберду", — сказала она. — "Возможно, Файнер просто забыл, что говорил буквально до этого, что нужно вести войну до победного конца, до, как мы говорим, "последнего украинца", потому что именно в это превратили США ситуацию на Украине".

Как подчеркнула Захарова, о каких переговорах шла речь, никто не понял.

Дипломат призвала США четко определить свои планы внутри страны, а уже потом что-то формулировать.