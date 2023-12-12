2023-12-12T17:07:48+03:00
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2023
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Захарова назвала заявление США о переговорах "белибердой"
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Заявления о намерении США заставить Россию пойти на переговоры на условиях Украины являются "очередной белибердой", заявила официальный представитель российского МИД Мария... ПРАЙМ, 12.12.2023
новости, в мире, мария захарова, сша, переговоры
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Заявления о намерении США заставить Россию пойти на переговоры на условиях Украины являются "очередной белибердой", заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Ранее замсоветника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер сообщал, что Вашингтон намерен в следующем году вынудить Москву на переговоры на условиях Киева.
Захаровой задали вопрос, как российская сторона восприняла это слова.
"Как очередную белиберду", — сказала она. — "Возможно, Файнер просто забыл, что говорил буквально до этого, что нужно вести войну до победного конца, до, как мы говорим, "последнего украинца", потому что именно в это превратили США ситуацию на Украине".
Как подчеркнула Захарова, о каких переговорах шла речь, никто не понял.
Дипломат призвала США четко определить свои планы внутри страны, а уже потом что-то формулировать.