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2023
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Захарова оценила "качели" США по палестино-израильскому конфликту
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США устроили "качели" по поводу конфликта на Ближнем Востоке, как и на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее 8 декабря 2023 года американские... ПРАЙМ, 12.12.2023
новости, в мире, мария захарова, палестино-израильский конфликт, сша
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. США устроили "качели" по поводу конфликта на Ближнем Востоке, как и на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее 8 декабря 2023 года американские представители заблокировали в СБ ООН резолюцию, подготовленную ОАЭ, требующую немедленного прекращения огня в секторе Газа.
"Кто же всю эту работу (по резолюции — ред.) свел к нулю? США вновь, как это и было 18 октября по бразильскому проекту, применили право вето. Что это означает? Это означает продолжение чудовищного кровопролития, катастрофические разрушения которого произойдут и происходят, по словам постоянного наблюдателя Палестины при ООН, не по ошибке, а по решению", — сказала Захарова.
По словам дипломата, США выдают по Украине диаметрально противоположные заявления, устраивают "качели". Такая же ситуация сложилась с палестино-израильским конфликтом, подчеркнула она.