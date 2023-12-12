МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. США устроили "качели" по поводу конфликта на Ближнем Востоке, как и на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Puma прекратила спонсировать израильскую футбольную сборную

Ранее 8 декабря 2023 года американские представители заблокировали в СБ ООН резолюцию, подготовленную ОАЭ, требующую немедленного прекращения огня в секторе Газа.

"Кто же всю эту работу (по резолюции — ред.) свел к нулю? США вновь, как это и было 18 октября по бразильскому проекту, применили право вето. Что это означает? Это означает продолжение чудовищного кровопролития, катастрофические разрушения которого произойдут и происходят, по словам постоянного наблюдателя Палестины при ООН, не по ошибке, а по решению", — сказала Захарова.

По словам дипломата, США выдают по Украине диаметрально противоположные заявления, устраивают "качели". Такая же ситуация сложилась с палестино-израильским конфликтом, подчеркнула она.