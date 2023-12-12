МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Все украинские политику являются марионетками в руках государств Запада, поэтому смена Зеленского на Залужного или еще кого-то не изменит ситуацию, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Песков назвал последствия неудач Украины на поле боя

"Возможная смена Зеленского на Залужного или любую другую фигуру ситуацию не изменит, все они действительно из разряда марионеток в руках своих хозяев — это Штаты, сателлиты и так далее, Британия", — сказала Захарова на брифинге во вторник.

Депутат также подчеркнула, что нельзя путать украинских военных с украинскими марионетками Вашингтона, потому что это "разные типажи". По ее словам, украинские военные действуют в интересах своей страны и украинского народа, в то время как политики — это "проплаченных Вашингтоном деятелях".

Ранее глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявлял, что бесконечные хамство, кумовство и коррупция Владимира Зеленского приведут к его замене.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Нарышкина, отметил, что речь может идти о долгосрочной перспективе. По его словам, СВР располагает специфическими данными, на основе которых делаются прогнозы.