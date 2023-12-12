2023-12-12T17:39:21+03:00
2023-12-12T17:39:21+03:00
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2023
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Захарова прокомментировала информацию о возможной замене Зеленского
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Все украинские политику являются марионетками в руках государств Запада, поэтому смена Зеленского на Залужного или еще кого-то не изменит ситуацию, отметила официальный... ПРАЙМ, 12.12.2023
общество , новости, в мире, россия, мария захарова, владимир зеленский, сша, украина
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Все украинские политику являются марионетками в руках государств Запада, поэтому смена Зеленского на Залужного или еще кого-то не изменит ситуацию, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Возможная смена Зеленского на Залужного или любую другую фигуру ситуацию не изменит, все они действительно из разряда марионеток в руках своих хозяев — это Штаты, сателлиты и так далее, Британия", — сказала Захарова на брифинге во вторник.
Депутат также подчеркнула, что нельзя путать украинских военных с украинскими марионетками Вашингтона, потому что это "разные типажи". По ее словам, украинские военные действуют в интересах своей страны и украинского народа, в то время как политики — это "проплаченных Вашингтоном деятелях".
Ранее глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявлял, что бесконечные хамство, кумовство и коррупция Владимира Зеленского приведут к его замене.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Нарышкина, отметил, что речь может идти о долгосрочной перспективе. По его словам, СВР располагает специфическими данными, на основе которых делаются прогнозы.