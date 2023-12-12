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В Брюсселе потребовали от Еврокомиссии тратить средства на помощь людям
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Тысячи европейцев собрались в Брюсселе, чтобы потребовать у лидеров Европейского союза отмену возобновления жестких бюджетных правил, сообщает корреспондент РИА Новости. Бюджетные... ПРАЙМ, 12.12.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БРЮССЕЛЬ, 12 дек — ПРАЙМ. Тысячи европейцев собрались в Брюсселе, чтобы потребовать у лидеров Европейского союза отмену возобновления жестких бюджетных правил, сообщает корреспондент РИА Новости.
Бюджетные правила на уровне ЕС были приостановлены весной 2020 года во время пандемии коронавируса для поддержки европейских компаний и населения. Так называемый Пакт Стабильности и роста, который Еврокомиссия хочет восстановить, запрещает Евросоюзу превышать потолок госдолга и бюджетного дефицита в 60 процентов и три процента ВВП. Ожидается, что вопрос бюджетных ограничений будет обсуждаться на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. При этом страны ЕС намерены потратить миллиарды евро на восстановление запасов оружия и боеприпасов из-за массированных поставок Украине.
Бельгийская Социалистическая партия борьбы, один из организаторов демонстрации, заявила, что ЕК хочет сэкономить 45 миллиардов евро на государственных услугах и соцвыплатах, в то время как расходы блока на ВПК за 2022 год и так уже составили 320 миллиардов евро, и в будущем будут только увеличиваться.
Согласно результатам опроса, который опубликовал Европарламент, более 70 процентов европейцев прогнозируют падения уровня жизни в следующем году.