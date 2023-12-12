БРЮССЕЛЬ, 12 дек — ПРАЙМ. Тысячи европейцев собрались в Брюсселе, чтобы потребовать у лидеров Европейского союза отмену возобновления жестких бюджетных правил, сообщает корреспондент РИА Новости. ЕК оценил налоговую прибыль от российских активов, пишет СМИ

Бюджетные правила на уровне ЕС были приостановлены весной 2020 года во время пандемии коронавируса для поддержки европейских компаний и населения. Так называемый Пакт Стабильности и роста, который Еврокомиссия хочет восстановить, запрещает Евросоюзу превышать потолок госдолга и бюджетного дефицита в 60 процентов и три процента ВВП. Ожидается, что вопрос бюджетных ограничений будет обсуждаться на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. При этом страны ЕС намерены потратить миллиарды евро на восстановление запасов оружия и боеприпасов из-за массированных поставок Украине.

Бельгийская Социалистическая партия борьбы, один из организаторов демонстрации, заявила, что ЕК хочет сэкономить 45 миллиардов евро на государственных услугах и соцвыплатах, в то время как расходы блока на ВПК за 2022 год и так уже составили 320 миллиардов евро, и в будущем будут только увеличиваться.

Согласно результатам опроса, который опубликовал Европарламент, более 70 процентов европейцев прогнозируют падения уровня жизни в следующем году.