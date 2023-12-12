БРЮССЕЛЬ, 12 дек — ПРАЙМ. Европейская комиссия (ЕК) утвердила предложение по использованию доходов от активов Центробанка для Киева, заявил журналистам в Брюсселе источник в ЕК. ЕК оценил налоговую прибыль от российских активов, пишет СМИ

Он добавил, что предложение содержит только предварительные шаги и требует согласования всех стран-членов Европейского союза. Предложение заключается в аккумулировании на отдельных счетах в депозитариях ЕС прибыль на активы Банка России в ожидании дальнейших мер, которые в свою очередь тоже должны быть согласованы и одобрены, указал источник.

"Предложение должно пройти утверждение Совета ЕС, для это требуется единогласная позиция", — сказал европейский представитель.

Он уточнил, что ЕК будет придерживаться режима дискретности по данной теме.

Собеседник журналистов объяснил, что ЕК считает законным использовать доходы от российских замороженных активов, так как они "возникли в результате иммобилизации".

Он отметил, что данное предложение не касается третьих стран, где также содержатся замороженные суверенные активы.

Евросоюз не считает, что экстра-доходы принадлежат российскому Центробанку, поэтому ЕК не собирается в будущем компенсировать из них ущерб, нанесенный Украине, а только финансировать европейские программы по ее восстановлению, заключил европейский представитель.

После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября международный депозитарий Euroclear отчитался о том, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка 3 миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.

В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать.