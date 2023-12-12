ВАШИНГТОН, 12 дек — ПРАЙМ. США распространили антироссийские санкции на более чем 200 компаний, работающих в разных отраслях и странах, сообщило американское министерство финансов. Британия сохранит антироссийские санкции после конфликта на Украине

К визиту в Вашингтон Владимира Зеленского казначейство также внесло в санкционные списки 23 физических лица и три морских судна.

Под санкции попали компании из России, Китая, Турции, ОАЭ, Великобритании и Мальдивских островов, представляющие промышленный, финансовый, горнодобывающий, девелоперский сектора, а также СМИ.

Канада также расширила санкционный список по России, включив в него 30 физических лиц.

Отмечается, что попавшие под санкции баллотировались на недавних выборах на "временно оккупированных территориях Украины".

Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

Госдепартамент США объявил о введении санкций Тамбовского хлебокомбината, обвинив его в сборке военных беспилотников.

В заявлении говорится, что предприятие, о двойном назначении которого стало широко известно из сюжета российского федерального телевидения, задействовано в "оборонном секторе российской экономики".

США также ввели санкции против многих других компаний, включая Барнаульский и Новосибирский патронные заводы, Завод имени Дегтярева, Нижегородский завод 70-летия Победы, разработчика подводно-технического оборудования "Тетис про", Чебоксарского производственного объединения имени В. И. Чапаева, Пермский пороховой завод, Чукотская горно-геологическая компания, Ижевский электромеханический завод "Купол", АО "Камчатское золото", Казанский завод компрессорного машиностроения, Новосибирский патронный завод, Научно-производственное объединение "Полет", АО "Тулаточмаш", "Беринг Металс", 7ТВ Медиа группа, ООО "Киевская площадь" и "Восток золото".

США включили в список санкций руководителей российских оборонных предприятий — производителя танков "Уралвагонзавод" Александра Потапова, систем радиоэлектронной борьбы — концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) Александра Пана и "Нижегородского машиностроительного завода" Василия Шупранова.

Кроме того, под санкции попал гендиректор предприятия-производителя стрелкового оружия — завода имени Дегтярева Андрей Казазаев.

Санкции США затронули предпринимателя Владислава Свиблова и компанию Highland Gold, предпринимателя Таврина Илью Владимировича, а также ряд связанных с ним компаний, в том числе ООО "Кисмет телеком инфраструктура", "ООО "Кисмет капитал груп" и ООО "Кисмет консалтинг".

Под американские санкции попала управляющая компания "Москва Сити". Она является уже 20 лет представителем правительства Москвы в отношениях с третьими лицами по вопросам управления, создания и развития ММДЦ "Москва-Сити".

Более того, рестрикции затронули ООО "Газпром Линде Инжиниринг" и ООО "Северные технологии". ООО "Газпром Линде Инжиниринг" занимается проектированием объектов глубокой переработки углеводородного сырья. А "Северные технологии" (ранее "Линде Северсталь") — это 100%-е дочернее предприятие "Русхимальянса". На его базе изготавливается оборудование для комплекса по переработке этаносодержащего газа в районе Усть-Луги.

Соединенные Штаты ввели ограничительные меры против золотодобывающей компании ПАО "Высочайший" и ее основателя Сергея Докучаева, против "Экспобанка", АО "Объединенная инвестиционная группа", ООО "Сигнал-инвест" и расчетной небанковской кредитной организации "Металлург".

Санкции введены против трех судов с российским флагом — "Аркадий Черышев", "Капитан Якубович" и "Мария".