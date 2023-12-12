БРЮССЕЛЬ, 12 дек — ПРАЙМ. Лидеры Европейского союза не считают, что доходы от замороженных активов Банка России, принадлежат ему, заявил журналистам в Брюсселе источник в Еврокомиссии. Источник: ЕК утвердила предложение по использованию замороженных активов ЦБ

Он добавил, что ЕК не компенсирует из них ущерб, нанесенный Украине, а только профинансирует европейские программы по ее реконструкции.

Еврокомиссия утвердила свое предложение по первым шагам для последующего применения прибыли от иммобилизованных в ЕС активов Центробанка России.

"Важно прояснить, что мы не говорим о компенсации за ущерб, нанесенный Украине, поскольку Россия отвечает за ущерб и будет его оплачивать из собственных средств. Мы говорим о доходах, которые не принадлежат Центробанку России, поэтому они могут быть использованы не на компенсации, а для программ по реконструкции и восстановлению", — сказал он.

Источник пояснил, что в Еврокомиссии считают, что чрезвычайные доходы от активов Центробанка России были получены только потому, что была осуществлена их заморозка. Они не принадлежит ни России, ни депозитариям, в которых находятся.

После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear. В конце октября международный депозитарий Euroclear отчитался о том, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка трех миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.

В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать.