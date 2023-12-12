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В конгрессе отказались утверждать помощь Украине без внятной стратегии
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В американском конгрессе ждут внятной стратегии для одобрения очередного пакета помощь киевскому режиму, сообщил спикер палаты представителей Майк Джонсон после встречи с... ПРАЙМ, 12.12.2023
новости, в мире, сша, помощь украине
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 12 дек — ПРАЙМ. В американском конгрессе ждут внятной стратегии для одобрения очередного пакета помощь киевскому режиму, сообщил спикер палаты представителей Майк Джонсон после встречи с Владимиром Зеленским.
"Нам нужна четкая формулировка стратегии, которая позволит Украине победить, и пока ответы были недостаточны: они не предоставили нам ясности и деталей, о которых мы просили снова и снова", — пояснил Джонсон в ходе пресс-подхода.
Владимир Зеленский приехал в Вашингтон после того, как республиканцы в сенате заблокировали запрос Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. Они требуют пересмотреть подходы к охране границы. В администрации США предупредили, что они еще две недели смогут поддерживать Киев, без новых ассигнований помогать Украине будет нечем.
Источник в конгрессе США рассказал РИА Новости, что палата представителей вряд ли одобрит новые пакеты помощи Киеву до конца года.