ВАШИНГТОН, 12 дек — ПРАЙМ. В американском конгрессе ждут внятной стратегии для одобрения очередного пакета помощь киевскому режиму, сообщил спикер палаты представителей Майк Джонсон после встречи с Владимиром Зеленским. Зеленский в США будет "шаромыжничать с протянутой рукой", заявила Захарова

"Нам нужна четкая формулировка стратегии, которая позволит Украине победить, и пока ответы были недостаточны: они не предоставили нам ясности и деталей, о которых мы просили снова и снова", — пояснил Джонсон в ходе пресс-подхода.

Владимир Зеленский приехал в Вашингтон после того, как республиканцы в сенате заблокировали запрос Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. Они требуют пересмотреть подходы к охране границы. В администрации США предупредили, что они еще две недели смогут поддерживать Киев, без новых ассигнований помогать Украине будет нечем.

Источник в конгрессе США рассказал РИА Новости, что палата представителей вряд ли одобрит новые пакеты помощи Киеву до конца года.