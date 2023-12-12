МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Сенатор от штата Миссури Эрик Шмитт заявил, что Владимир Зеленский не сообщил на встрече с сенаторами и спикером палаты представителей США ничего нового. Дефицит бюджета США в ноябре оказался выше прогноза

"Это все тот же старый хлам. Здесь нет ничего нового", — цитирует Шмитта газета New York Times.

Шмитт подчеркнул, что вместо того, чтобы говорить с президентом США Джо Байденом о безопасности своих границ, сенаторы вынуждены обсуждать с Зеленским границы Украины.

"С Зеленским мы говорили об Украине и ее границах, но Джо Байден, президент этой страны абсолютно не принимает участие в обсуждении наших границ… Демократы не заинтересованы в разговоре о безопасности наших границ. Это возмутительно", — пояснил Шмитт в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети X.

Ранее Зеленский прибыл в конгресс США убеждать республиканцев продолжать помогать киевскому режиму.

Республиканцы заблокировали рассмотрение запроса администрации США на дополнительные 60 миллиардов долларов для Украины. Одна часть хочет привлечь финансирование на радикальную миграционную реформу, другая не видит смысла в военном продолжении конфликта и выступает за его окончание тем или иным образом.