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Байден выделил Украине новый пакет финансовой помощи, пишет СМИ
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Президент США Джо Байден на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что подписал указ о предоставлении Украине нового пакета помощи в размере 200 миллионов долларов,... ПРАЙМ, 12.12.2023
новости, в мире, сша, помощь украине
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что подписал указ о предоставлении Украине нового пакета помощи в размере 200 миллионов долларов, сообщает агентство Reuters.
"Байден на встрече с Зеленским заявил, что подписал указ о выделении 200 миллионов долларов", — говорится в публикации.
Зеленский 12 декабря в Вашингтоне уже встретился с сенаторами и побеседовал со спикером палаты представителей Майком Джонсоном, после чего направился в Белый дом на встречу с Байденом.
Владимир Зеленский приехал в Вашингтон после того, как республиканцы в сенате заблокировали запрос Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. Они требуют пересмотреть подходы к охране границы. В администрации США предупредили, что они еще две недели смогут поддерживать Киев, без новых ассигнований помогать Украине будет нечем.
Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.