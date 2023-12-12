МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что подписал указ о предоставлении Украине нового пакета помощи в размере 200 миллионов долларов, сообщает агентство Reuters. Дефицит бюджета США в ноябре оказался выше прогноза

"Байден на встрече с Зеленским заявил, что подписал указ о выделении 200 миллионов долларов", — говорится в публикации.

Зеленский 12 декабря в Вашингтоне уже встретился с сенаторами и побеседовал со спикером палаты представителей Майком Джонсоном, после чего направился в Белый дом на встречу с Байденом.

Владимир Зеленский приехал в Вашингтон после того, как республиканцы в сенате заблокировали запрос Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. Они требуют пересмотреть подходы к охране границы. В администрации США предупредили, что они еще две недели смогут поддерживать Киев, без новых ассигнований помогать Украине будет нечем.

Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.