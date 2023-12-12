С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек — ПРАЙМ. Компания Ecolines восстановит после открытия КПП на российско-финской границе автобусные рейсы между Санкт-Петербургом и Хельсинки с 14 декабря, заявляет компания. Финляндия намерена открыть крупнейшие КПП на границе с Россией

"Ecolines восстанавливает с 14 декабря 2023 года автобусное движение по маршруту Санкт-Петербург — Хельсинки в связи с решением властей Республики Финляндия о снятии ограничений работы международного автомобильного пункта пропуска Ваалимаа", — говорится в сообщении.

Первый рейс из Санкт-Петербурга в Хельсинки отправится 14 декабря в 06.45, первый рейс из Хельсинки в Санкт-Петербург — 14 декабря в 14.30.

С 15 декабря автобусы каждый день будут выполнять два рейса в каждую сторону. Через 5 дней компания увеличит число рейсов до трех, сообщили в Ecolines.

Отмечалось, что отправление первого автобусного рейса компании "Евролайнс" (российское представительство Lux Express Group) из Петербурга в Хельсинки после открытия КПП на границе запланировано 13 декабря в 23.30.

Ранее финские власти с 14 декабря решили открыть два КПП на границе с Россией — Ваалимаа и Ниирала. Пункты будут работать до 14 января 2024 года.