МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Мировой тур американской исполнительницы Тейлор Свифт "The Eras" вошел в Книгу рекордов Гиннесса по количеству кассовых сборов за всю историю, следует из опубликованных данных на сайте Guinness World Records. В Кремле прокомментировали выдвижение Путина человеком года журналом Time

Согласно опубликованным данным, выручка от тура превысила один миллиард долларов, побив рекорд, установленный Элтоном Джоном, который пять лет ездил с прощальными концертами. Тур "The Eras" начался в марте 2023 года и продлится до декабря 2024 года.

Мировой тур Свифт заработал в два раза больше, чем "Renaissance World Tour" исполнительницы Бейонсе, сказано на портале.

Также стало известно, что на концерте в Сиэтле поклонники Тейлор Свифт вызвали рекордную сейсмическую активность, сравнимую с магнитудой 2,3 землетрясения.

Ранее американский журнал Time признал Тейлор Свифт человеком года. Певица обошла таких мировых лидеров, как президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпинь.