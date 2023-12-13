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2023
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Тур Тейлор Свифт вошел в Книгу рекордов Гиннесса по объему выручки
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Мировой тур американской исполнительницы Тейлор Свифт "The Eras" вошел в Книгу рекордов Гиннесса по количеству кассовых сборов за всю историю, следует из опубликованных данных на... ПРАЙМ, 13.12.2023
общество , новости, в мире, сша, музыка, рекорд
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Мировой тур американской исполнительницы Тейлор Свифт "The Eras" вошел в Книгу рекордов Гиннесса по количеству кассовых сборов за всю историю, следует из опубликованных данных на сайте Guinness World Records.
Согласно опубликованным данным, выручка от тура превысила один миллиард долларов, побив рекорд, установленный Элтоном Джоном, который пять лет ездил с прощальными концертами. Тур "The Eras" начался в марте 2023 года и продлится до декабря 2024 года.
Мировой тур Свифт заработал в два раза больше, чем "Renaissance World Tour" исполнительницы Бейонсе, сказано на портале.
Также стало известно, что на концерте в Сиэтле поклонники Тейлор Свифт вызвали рекордную сейсмическую активность, сравнимую с магнитудой 2,3 землетрясения.
Ранее американский журнал Time признал Тейлор Свифт человеком года. Певица обошла таких мировых лидеров, как президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпинь.