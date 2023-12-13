МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Новый пакет финансовой помощи США для Украины для Владимира Зеленского сродни карманным расходам, заявил сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков. Антонов назвал Зеленского "попрошайкой из Киева"

"Зеленский просил десятки миллиардов, а получил лишь 200 миллионов. Вся эта помощь для него сродни карманным расходам. Он выпросил у американцев деньги лишь на свои мелкие личные нужды", — рассказал Цеков РИА Новости.

Как подчеркнул сенатор, Зеленский пытается обмануть американский народ и политиков, требуя дополнительных средств и обещая одержать победу над Россией. По его словам, все, кто верит главе Киева, имеют дилетантское представление о России и ее возможностях.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочий визит в США. Сообщается, что его целью было попросить союзника о дополнительной финансовой поддержке. Как отметил посол России в США Анатолий Антонов, Зеленский — "попрошайка из Киева", которому не удалось убедить Вашингтон в том, что Украина важнее его национальной безопасности.