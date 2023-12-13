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В Крыму прокомментировали новую помощь США Украине
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Новый пакет финансовой помощи США для Украины для Владимира Зеленского сродни карманным расходам, заявил сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей... ПРАЙМ, 13.12.2023
общество , новости, в мире, россия, сша, конфликт на украине, военная помощь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Новый пакет финансовой помощи США для Украины для Владимира Зеленского сродни карманным расходам, заявил сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.
"Зеленский просил десятки миллиардов, а получил лишь 200 миллионов. Вся эта помощь для него сродни карманным расходам. Он выпросил у американцев деньги лишь на свои мелкие личные нужды", — рассказал Цеков РИА Новости.
Как подчеркнул сенатор, Зеленский пытается обмануть американский народ и политиков, требуя дополнительных средств и обещая одержать победу над Россией. По его словам, все, кто верит главе Киева, имеют дилетантское представление о России и ее возможностях.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочий визит в США. Сообщается, что его целью было попросить союзника о дополнительной финансовой поддержке. Как отметил посол России в США Анатолий Антонов, Зеленский — "попрошайка из Киева", которому не удалось убедить Вашингтон в том, что Украина важнее его национальной безопасности.