МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Голос России на мировой арене продолжает звучать свободно и громко, а сама страна уверенно отстаивает свои независимость, безопасность и право на благополучное будущее, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Матвиенко поддержала решение Путина о выдвижении на выборы

"Россия сегодня уверенно и успешно отстаивает свою независимость, свой суверенитет, свою безопасность, своё право на благополучное будущее. В этих условиях на Совете Федерации как на одном из ключевых органов государственной власти лежит очень серьезная ответственность", — сказала она в ходе торжественной части пленарного заседания в честь 30-летия палаты.

Политик также отметила, что СФ активно работает по линии межпарламентского сотрудничества.

"Несмотря на противодействие коллективного Запада, голос нашей страны на мировой арене продолжает звучать свободно и громко. У нас выстроены партнерские контакты с парламентами большинства государств планеты. Мы активно участвуем в работе авторитетных межпарламентских объединений, где твердо продвигаем позицию нашей страны, убедительно доказывая своими действиями, своей работой, своими предложениями, что изолировать Россию невозможно", — подчеркнула Матвиенко.

По ее словам, 30 лет, которые существует Совет Федерации — "возраст зрелости, уверенности, стабильности". Именно эти качества приобрела политическая система России, добавила политик.

"Главное оставалось неизменным — Совет Федерации всегда был и остается одним из опорных элементов государственного устройства России и принципиальным защитником прав и интересов регионов, соблюдения баланса между федеральным центром и субъектами федерации", — заключила Матвиенко.