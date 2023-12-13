СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек — ПРАЙМ. Новый пакет помощи для Украины от США — это подачка с барского плеча, заявил депутат Государственной Думы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. В Госдуме заявили об афганском синдроме у Зеленского

Владимир Зеленский 12 декабря побеседовал с американским лидером Джо Байденом в ходе его визита в Вашингтон. Президент США согласился выделить Киеву помощь на сумму в 200 миллионов долларов.

"Визит Зеленского в США с протянутой рукой на этот раз провалился. В руку разве что не плюнули. Бросили с барского плеча подачку в 200 миллионов вместо просимых 61 миллиарда. Американцы не будут подковывать дорогостоящими подковами лошадку, которая точно не придет к финишу", — сказал Белик.

По его словам, американцы посчитали 200 миллионов долларов достаточной суммой для "участия".

Белик отметил, что Зеленский не оправдал себя ни как военный стратег, ни как умный политик, который смог бы поддерживать порядок на Украине, а не разворовывать помощь от западных союзников.

Ранее украинский лидер в интервью репортеру CNN Фариду Закарии подчеркивал, что украинцы крадут только "свое", а не разворовывают американскую помощь. Он также называл вопрос о коррупции в стране деликатным. Как сообщали в польском издании Do Rzeczy, Зеленскому было важно, чтобы Вашингтон понял разницу между воровством западных и украинских средств.