МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Президент Польши Анджей Дуда привел к присяге премьер-министра страны Дональда Туска, сообщается в канцелярии президента. Президент Польши приведет к присяге новое правительство во главе с Туском

В понедельник, 11 декабря, польский Сейм вынес вотум недоверия правительству Матеуша Моравецкого. В тот же день оппозиция под руководством Туска одержала победу на выборах.

Отмечается, что торжественная церемония проходит в президентском дворце. Кроме того, вслед за премьером присягу примут остальные члены польского правительства.