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Дональд Туск приведен к присяге в качестве премьера Польши
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Президент Польши Анджей Дуда привел к присяге премьер-министра страны Дональда Туска, сообщается в канцелярии президента. В понедельник, 11 декабря, польский Сейм вынес вотум... ПРАЙМ, 13.12.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Президент Польши Анджей Дуда привел к присяге премьер-министра страны Дональда Туска, сообщается в канцелярии президента.
В понедельник, 11 декабря, польский Сейм вынес вотум недоверия правительству Матеуша Моравецкого. В тот же день оппозиция под руководством Туска одержала победу на выборах.
Отмечается, что торжественная церемония проходит в президентском дворце. Кроме того, вслед за премьером присягу примут остальные члены польского правительства.