БУДАПЕШТ, 13 дек — ПРАЙМ. Евросоюз совершит ужасную ошибку, если начнет с Киевом переговоры о вступлении Украины в союз, этому необходимо помешать, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Отличие России от Европы не повод разрывать сотрудничество, заявил Орбан

"Евросоюз собирается совершить ужасную ошибку, которой надо помешать. Даже если двадцать шесть хотят ее совершить, и только мы будем против… На самом деле Украина не в том состоянии, чтобы начинать переговоры о вступлении, а из-за войны, по геостратегическим, так скажем, политическим причинам, с ней все равно надо начать переговоры. По-моему, это ошибка", — сообщил венгерский лидер в интервью порталу Mandiner.

Ранее сообщалось, что главы стран-членов Евросоюза активно готовятся к последнему в этом году саммиту организации, который запланирован на 14-15 декабря. По словам высокопоставленного европейского источника, ожидается "сложный" саммит с интенсивными дискуссиями.

Кроме того, Венгрия в лице ее премьера Виктора Орбана может стать главным раздражителем в рамках предстоящей встречи, так как европейские лидеры обвиняют Орбана в отсутствии солидарности и нежелании поддерживать Украину, а также в попытках торговаться для получения финансирования Евросоюза.

Венгрия блокирует решения Евросоюза по Украине и отказывается от начала переговоров о членстве страны в союзе. Кроме того, Будапешт требует, чтобы Киев отчитался за полученные ранее средства от Евросоюза.

Европейские лидеры пытаются убедить Орбана изменить свою позицию, так как все решения на саммите должны быть приняты единогласно.