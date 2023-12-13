МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Западные страны и Израиль не намерены создавать палестинское государство, вопреки решению ООН, которое предусматривает такую возможность, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Украинский конфликт сделал Россию сильнее, заявил Лавров

"Имеются решения, которым 75 лет уже, в соответствии с которыми должно было быть создано рядом с государством Израиль государство Палестина, арабское государство, какового никто не создал. И судя по позиции, которую Запад сейчас занимает, они и не собираются создавать палестинское государство. По нашим данным, Запад и нынешнее израильское руководство не хотят объединения Газы с Западным берегом, как того требует решение о создании государства", — отметил Лавров.

По словам министра иностранных дел, Израиль, несмотря на обращения России и некоторых других стран, продолжает "деятельность по созданию на Западном берегу, включая Восточный Иерусалим,… еврейских поселений".

Лавров подчеркнул, что отсутствие решения по палестинскому вопросу подпитывает экстремизм на территории всего Ближнего Востока. Кроме того, российская сторона в контактах с Израилем и арабскими государствами всегда придерживается того, что необходимо избегать шагов, которые могут угрожать безопасности Израиля, заключил министр.