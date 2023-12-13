МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Около половины из 120 тысяч выданных Россией электронных виз за последние пять месяцев приходится на Китай, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров

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"Мы ввели единую электронную визу, которая распространяется на 55 стран, ею за пять месяцев воспользовалось уже более 120 тысяч человек, для нового инструмента — это достаточно солидная цифра. Почти половина — китайцы воспользовались, следующие — индийцы, саудовцы, — конечно, это тоже будет стимулировать въездной туризм", — отметил министр иностранных дел.

Глава внешнеполитического ведомства России также подчеркнул, что Россия и Китай уже наладили групповой туризм по безвизовому режиму, поэтому процесс будет продолжаться. 