МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Около половины из 120 тысяч выданных Россией электронных виз за последние пять месяцев приходится на Китай, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Лавров объяснил, кого Россия включает в список недружественных стран

"Мы ввели единую электронную визу, которая распространяется на 55 стран, ею за пять месяцев воспользовалось уже более 120 тысяч человек, для нового инструмента — это достаточно солидная цифра. Почти половина — китайцы воспользовались, следующие — индийцы, саудовцы, — конечно, это тоже будет стимулировать въездной туризм", — отметил министр иностранных дел.

Глава внешнеполитического ведомства России также подчеркнул, что Россия и Китай уже наладили групповой туризм по безвизовому режиму, поэтому процесс будет продолжаться.