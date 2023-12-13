2023-12-13T12:37:54+03:00
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2023
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Лавров рассказал, кому Россия выдала почти половину электронных виз
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Около половины из 120 тысяч выданных Россией электронных виз за последние пять месяцев приходится на Китай, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Мы ввели единую электронную... ПРАЙМ, 13.12.2023
общество , новости, в мире, россия, китай, электронные визы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Около половины из 120 тысяч выданных Россией электронных виз за последние пять месяцев приходится на Китай, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Мы ввели единую электронную визу, которая распространяется на 55 стран, ею за пять месяцев воспользовалось уже более 120 тысяч человек, для нового инструмента — это достаточно солидная цифра. Почти половина — китайцы воспользовались, следующие — индийцы, саудовцы, — конечно, это тоже будет стимулировать въездной туризм", — отметил министр иностранных дел.
Глава внешнеполитического ведомства России также подчеркнул, что Россия и Китай уже наладили групповой туризм по безвизовому режиму, поэтому процесс будет продолжаться.