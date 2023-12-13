МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Представители стран Запада "бегают по всему миру" и угрожают другим странам за сотрудничество с Россией, сказал глава МИД России Сергей Лавров. Запад не собирается создавать палестинское государство, заявил Лавров

"Запад встревожен… Они хотят делать все, чтобы не допустить такого сближения, еще более сильного, чем оно было до недавнего времени, между глобальным югом и Российской Федерацией", — сказал Лавров в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации.

Ранее Лавров, комментируя ближневосточным конфликт, отметил, что западные страны и Израиль, несмотря на решение ООН, не собираются создавать палестинское государство. По его словам, отсутствие решения по палестинскому вопросу стимулирует экстремистские действия на территории всего Ближнего Востока.