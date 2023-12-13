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2023
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Лавров заявил, что Запад "стращает" страны за сотрудничество с Россией
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Представители стран Запада "бегают по всему миру" и угрожают другим странам за сотрудничество с Россией, сказал глава МИД России Сергей Лавров. "Запад встревожен… Они хотят делать... ПРАЙМ, 13.12.2023
экономика, мировая экономика, новости, в мире, россия, запад
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Представители стран Запада "бегают по всему миру" и угрожают другим странам за сотрудничество с Россией, сказал глава МИД России Сергей Лавров.
"Запад встревожен… Они хотят делать все, чтобы не допустить такого сближения, еще более сильного, чем оно было до недавнего времени, между глобальным югом и Российской Федерацией", — сказал Лавров в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации.
Ранее Лавров, комментируя ближневосточным конфликт, отметил, что западные страны и Израиль, несмотря на решение ООН, не собираются создавать палестинское государство. По его словам, отсутствие решения по палестинскому вопросу стимулирует экстремистские действия на территории всего Ближнего Востока.