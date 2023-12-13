БРАТИСЛАВА, 13 дек — ПРАЙМ. Киев не готов к началу переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, однако Словакия не будет мешать их началу, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Словакия хочет продлить исключение российской нефти из санкций ЕС

"Мы не будем препятствовать решению Европейского союза начать переговоры с Украиной. Конечно, мы все понимаем и говорим об этом открыто, речь идет о политическом решении, это не имеет ничего общего с реальностью. Украина не готова к открытию переговоров (о вступлении в ЕС — ред.), это политическое решение", — отметил Фицо.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз совершит ошибку, если начнет с Украиной переговоры о членстве в организации. Кроме того, Будапешт приложит все усилия, чтобы этого не произошло, отмечал венгерский лидер.

Фицо ранее заявлял, что Словакия не будет поставлять вооружение Киеву, а также не поддержит санкции против России, если они будут вредить национальным интересам.