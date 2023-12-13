2023-12-13T13:41:00+03:00
2023-12-13T13:56:16+03:00
2023-12-13T13:41:00+03:00
2023
https://1prime.ru/global/20231213/842550779.html
В Словакии заявили о неготовности Украины к переговорам о членстве в ЕС
В мире
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Киев не готов к началу переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, однако Словакия не будет мешать их началу, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. "Мы не будем... ПРАЙМ, 13.12.2023
общество , новости, в мире, ес, украина, словакия
https://cdnn.1prime.ru/images/83651/45/836514568.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83651/45/836514568.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83651/45/836514565.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83651/45/836514565.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83651/45/836514562.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83651/45/836514562.jpg
https://1prime.ru/oil/20231205/842465287.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БРАТИСЛАВА, 13 дек — ПРАЙМ. Киев не готов к началу переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, однако Словакия не будет мешать их началу, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Мы не будем препятствовать решению Европейского союза начать переговоры с Украиной. Конечно, мы все понимаем и говорим об этом открыто, речь идет о политическом решении, это не имеет ничего общего с реальностью. Украина не готова к открытию переговоров (о вступлении в ЕС — ред.), это политическое решение", — отметил Фицо.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз совершит ошибку, если начнет с Украиной переговоры о членстве в организации. Кроме того, Будапешт приложит все усилия, чтобы этого не произошло, отмечал венгерский лидер.
Фицо ранее заявлял, что Словакия не будет поставлять вооружение Киеву, а также не поддержит санкции против России, если они будут вредить национальным интересам.