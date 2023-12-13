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Орбан заявил, что Венгрия намерена "захватить Брюссель"
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Венгрия намерена внести изменения в Евросоюз, а для этого нужно "захватить Брюссель", заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, описав свои планы реформирования блока изданию... ПРАЙМ, 13.12.2023
общество , новости, в мире, евросоюз, венгрия, виктор орбан
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БУДАПЕШТ, 13 дек — ПРАЙМ. Венгрия намерена внести изменения в Евросоюз, а для этого нужно "захватить Брюссель", заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, описав свои планы реформирования блока изданию Mandiner.
"Не выйдет, а войдет. Войдите туда! Мой план — не уйти, а захватить Брюссель", — ответил Орбан на вопрос о том, собирается ли Венгрия выходить из Евросоюза.
Ранее премьер-министр Венгрии подчеркнул, что ЕС совершит большую ошибку, если начнет переговоры с Украиной о ее вступлении в союз. По его словам, этому необходимо помешать.
Издание The European Conservative упоминало, что Венгрия четко дало понять, что будет возражать против вступление Украины в ЕС или НАТО до тех пор, пока в этой стране не начнут соблюдать права этнического венгерского меньшинства. При этом премьер Орбан утверждает, что Украина настолько погрязла в коррупции, что просто и не готова ко вступлению в Евросоюз.