БУДАПЕШТ, 13 дек — ПРАЙМ. Венгрия намерена внести изменения в Евросоюз, а для этого нужно "захватить Брюссель", заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, описав свои планы реформирования блока изданию Mandiner. Орбан раскрыл, как Венгрии получить деньги Евросоюза

"Не выйдет, а войдет. Войдите туда! Мой план — не уйти, а захватить Брюссель", — ответил Орбан на вопрос о том, собирается ли Венгрия выходить из Евросоюза.

Ранее премьер-министр Венгрии подчеркнул, что ЕС совершит большую ошибку, если начнет переговоры с Украиной о ее вступлении в союз. По его словам, этому необходимо помешать.

Издание The European Conservative упоминало, что Венгрия четко дало понять, что будет возражать против вступление Украины в ЕС или НАТО до тех пор, пока в этой стране не начнут соблюдать права этнического венгерского меньшинства. При этом премьер Орбан утверждает, что Украина настолько погрязла в коррупции, что просто и не готова ко вступлению в Евросоюз.