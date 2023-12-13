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"Пока не горит". Американский сенатор резко ответил Украине
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Роджер Уикер, американский сенат-республиканец из комитета по вооруженным силам заявил, что отправка новой военной техники на Украину пока не первоочередна, передает агентство... ПРАЙМ, 13.12.2023
новости, в мире, сша, помощь украине
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Роджер Уикер, американский сенат-республиканец из комитета по вооруженным силам заявил, что отправка новой военной техники на Украину пока не первоочередна, передает агентство Bloomberg.
Так он ответил на недавнюю просьбу киевского режима.
"Пока не горит", — сообщил Уикер.
При этом, он подчеркнул, что согласование очередного пакета помощи Украине вряд ли состоится до рождественских каникул.
Владимир Зеленский приехал в Вашингтон после того, как республиканцы в сенате заблокировали запрос Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. Они требуют пересмотреть подходы к охране границы. В администрации США предупредили, что они еще две недели смогут поддерживать Киев, без новых ассигнований помогать Украине будет нечем.
Сенатор от штата Миссури Эрик Шмитт заявил, что Владимир Зеленский не сообщил на встрече с сенаторами и спикером палаты представителей США ничего нового.