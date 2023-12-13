БРЮССЕЛЬ, 13 дек — ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен завершила свое недавнее выступление на пленарной сессии ЕП в Страсбурге под собачий лай. Источник: ЕК утвердила предложение по использованию замороженных активов ЦБ

Он неожиданно зазвучал на весь зал заседаний из динамиков.

Фон дер Ляйен подводила итоги шестимесячного испанского председательства в Совете Европейского союза и после финальной фразы "Да здравствует Европа!" из динамиков послышался собачий лай, что удивило всех присутствующих.

По мнению главы ЕП Роберты Метсолы, лай можно приписать служебным собакам, которые находились в здании.

Лидер одной из фракций Манфред Вебер, который выступал после главы ЕК, с улыбкой предположил, что "это, судя по всему, еще один сторонник Урсулы фон дер Ляйен на этой пленарной сессии".