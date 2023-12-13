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Фон дер Ляйен завершила свое выступление под собачий лай
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен завершила свое недавнее выступление на пленарной сессии ЕП в Страсбурге под собачий лай. Он неожиданно зазвучал на весь зал заседаний из... ПРАЙМ, 13.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БРЮССЕЛЬ, 13 дек — ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен завершила свое недавнее выступление на пленарной сессии ЕП в Страсбурге под собачий лай.
Он неожиданно зазвучал на весь зал заседаний из динамиков.
Фон дер Ляйен подводила итоги шестимесячного испанского председательства в Совете Европейского союза и после финальной фразы "Да здравствует Европа!" из динамиков послышался собачий лай, что удивило всех присутствующих.
По мнению главы ЕП Роберты Метсолы, лай можно приписать служебным собакам, которые находились в здании.
Лидер одной из фракций Манфред Вебер, который выступал после главы ЕК, с улыбкой предположил, что "это, судя по всему, еще один сторонник Урсулы фон дер Ляйен на этой пленарной сессии".