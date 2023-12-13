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Путина не беспокоит отсутствие встреч с западными лидерами, заявил Орбан
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Западные лидеры ошибочно полагают, что президент России Владимир Путин мучается бессонными ночами от того, что они не встречаются с ним, это полное непонимание сути политики,... ПРАЙМ, 13.12.2023
общество , новости, в мире, ес, россия, венгрия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БУДАПЕШТ, 13 дек — ПРАЙМ. Западные лидеры ошибочно полагают, что президент России Владимир Путин мучается бессонными ночами от того, что они не встречаются с ним, это полное непонимание сути политики, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Политика — это о результатах, о последствиях и действительности для многих миллионов людей. Поэтому если нет совершенно невообразимой причины, всегда надо встречаться, всегда надо вести переговоры, на каком-то уровне всегда надо поддерживать связь, чтобы можно было закончить конфликты", — заметил венгерский лидер.
Орбан подчеркнул, что ему все равно, что говорят европейские лидеры о его встречах с российским президентом, потому что во главе стоят венгерские интересы, а не мнение Берлина или Брюсселя. Кроме того, в течение последних месяцев российского лидера с особым почетом встречали в Саудовской Аравии и КНР.