БУДАПЕШТ, 13 дек — ПРАЙМ. Западные лидеры ошибочно полагают, что президент России Владимир Путин мучается бессонными ночами от того, что они не встречаются с ним, это полное непонимание сути политики, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Орбан заявил, что Венгрия намерена "захватить Брюссель"

"Политика — это о результатах, о последствиях и действительности для многих миллионов людей. Поэтому если нет совершенно невообразимой причины, всегда надо встречаться, всегда надо вести переговоры, на каком-то уровне всегда надо поддерживать связь, чтобы можно было закончить конфликты", — заметил венгерский лидер.

Орбан подчеркнул, что ему все равно, что говорят европейские лидеры о его встречах с российским президентом, потому что во главе стоят венгерские интересы, а не мнение Берлина или Брюсселя. Кроме того, в течение последних месяцев российского лидера с особым почетом встречали в Саудовской Аравии и КНР.