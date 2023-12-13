БЕРЛИН, 13 дек — ПРАЙМ. Бюджет Германии на следующий год включает восемь миллиардов евро прямой военной помощи Украине и шесть миллиардов евро для украинских беженцев, которые находятся на территории ФРГ, заявил канцлер Олаф Шольц после совещаний касательно урегулирования бюджетного кризиса в стране. Европа указала украинцам на дверь, пишут СМИ

"Мы будем оказывать поддержку Украине из регулярного бюджета так, как мы планировали и, прежде всего, так долго, сколько это будет необходимо. Это включает восемь миллиардов евро на поставки оружия, финансовую помощь для украинского бюджета и, вероятно, более шести миллиардов евро на поддержку украинских беженцев в Германии", — сообщил канцлер на совместной пресс-конференции с министром экономики Робертом Хабеком и главой министерства финансов Кристианом Линднером.

Министр также упомянул, что речь идет о прямой помощи, помимо той, которую оказывают через фонды Евросоюза.

Ранее обозреватель РИА Новости писал, что Германия является наиболее лояльной по отношению к беженцам с Украины страной, однако ситуация может измениться на фоне бюджетного кризиса в стране. По словам обозревателя, многие европейские политики, в том числе немецкие, настаивают на возвращении украинцев на родину.

Олаф Шольц в свою очередь подчеркивал, что, несмотря на дыру в бюджете, Германия продолжит помогать Украине в новом году.