ПАРИЖ, 13 дек — ПРАЙМ. Соединенные Штаты обновили на обещанные Украине средства свою военную технику, оставив на европейцев восстановление страны, что они не потянут, заявил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани. В Словакии заявили о неготовности Украины к переговорам о членстве в ЕС

Согласно данным американского экспертного центра American Enterprise Institute, 68 миллиардов долларов из 110 миллиардов, которые американский конгресс согласовал на поддержку Киеву, получила армия США.

Депутат написал в социальной сети X, что глава Белого дома Джо Байден "гениально" "закамуфлировал налоговое стимулирование" США, потратив в стране более 60 процентов поддержки для Киева.

Он напомнил, что ЕС уже потратил 88 миллиардов евро на поддержку Киева и взял на себя обязательство вложить еще 70 миллиардов до 2027 года, то есть 158 миллиардов евро в целом. Мариани добавил, что вступление Украины будет стоить европейским налогоплательщикам 190 миллиардов евро в течение семи лет, а цена восстановления страны превысит 400 миллиардов евро.

"За восемь тысяч километров от Украины США втянули ЕС в свой крестовый поход против России и Китая, оставив Европу иметь дело с последствиями только лишь на их территории. Сегодня политики в США отказываются финансировать [Владимира] Зеленского, и во всех американских экспертных центрах можно прочитать, что европейские страны сами должны платить за восстановление Украины — то, что финансовая ситуация стран ЕС никогда не позволит сделать", — сказал Мариани.

Как подчеркнул французский политик, Американцы за свой проект заставили Украину платить кровью, а ЕС — экономикой.