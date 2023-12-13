ЕП: США нажились на конфликте на Украине, оставив на ЕС ее восстановление
ПАРИЖ, 13 дек — ПРАЙМ. Соединенные Штаты обновили на обещанные Украине средства свою военную технику, оставив на европейцев восстановление страны, что они не потянут, заявил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.
Согласно данным американского экспертного центра American Enterprise Institute, 68 миллиардов долларов из 110 миллиардов, которые американский конгресс согласовал на поддержку Киеву, получила армия США.
Депутат написал в социальной сети X, что глава Белого дома Джо Байден "гениально" "закамуфлировал налоговое стимулирование" США, потратив в стране более 60 процентов поддержки для Киева.
Он напомнил, что ЕС уже потратил 88 миллиардов евро на поддержку Киева и взял на себя обязательство вложить еще 70 миллиардов до 2027 года, то есть 158 миллиардов евро в целом. Мариани добавил, что вступление Украины будет стоить европейским налогоплательщикам 190 миллиардов евро в течение семи лет, а цена восстановления страны превысит 400 миллиардов евро.
"За восемь тысяч километров от Украины США втянули ЕС в свой крестовый поход против России и Китая, оставив Европу иметь дело с последствиями только лишь на их территории. Сегодня политики в США отказываются финансировать [Владимира] Зеленского, и во всех американских экспертных центрах можно прочитать, что европейские страны сами должны платить за восстановление Украины — то, что финансовая ситуация стран ЕС никогда не позволит сделать", — сказал Мариани.
Как подчеркнул французский политик, Американцы за свой проект заставили Украину платить кровью, а ЕС — экономикой.
https://1prime.ru/global/20231213/842553358.html