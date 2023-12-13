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2023-12-13T17:56:32+03:00
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В США высмеяли просьбу Киева поставить F-16
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Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный обратился к главе Объединенного комитета начальников штабов США Марку Милли, утверждая, что утечка засекреченных данных... ПРАЙМ, 13.12.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный обратился к главе Объединенного комитета начальников штабов США Марку Милли, утверждая, что утечка засекреченных данных Пентагона может быть полезна для Украины, и просил передать самолеты F-16. Однако Милли отказался от этой идеи и просто рассмеялся, передает издание Washington Post.
В начале апреля стало известно, что Пентагон расследует утечку секретных материалов, включающих данные о состоянии украинских войск, а также планы США и НАТО. Эта утечка вызвала серьезную обеспокоенность в Киеве.
Главком ВСУ попытался убедить Милли как можно быстрее передать Киеву самолеты F-16, так как о них не говорилось в документах, поэтому они могли бы стать неожиданностью для Вооруженных сил России, отметили в газете.
В издании заключили, что президент Украины Владимир Зеленский негативно отнесся к информации об утечке засекреченных данных, так как никакой пользы Киеву это не принесет.