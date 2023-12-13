МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный обратился к главе Объединенного комитета начальников штабов США Марку Милли, утверждая, что утечка засекреченных данных Пентагона может быть полезна для Украины, и просил передать самолеты F-16. Однако Милли отказался от этой идеи и просто рассмеялся, передает издание Washington Post. В Польше раскрыли, как Украина подставила Байдена

В начале апреля стало известно, что Пентагон расследует утечку секретных материалов, включающих данные о состоянии украинских войск, а также планы США и НАТО. Эта утечка вызвала серьезную обеспокоенность в Киеве.

Главком ВСУ попытался убедить Милли как можно быстрее передать Киеву самолеты F-16, так как о них не говорилось в документах, поэтому они могли бы стать неожиданностью для Вооруженных сил России, отметили в газете.

В издании заключили, что президент Украины Владимир Зеленский негативно отнесся к информации об утечке засекреченных данных, так как никакой пользы Киеву это не принесет.