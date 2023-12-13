2023-12-13T20:29:35+03:00
2023-12-13T20:29:35+03:00
2023-12-13T20:29:35+03:00
2023
https://1prime.ru/global/20231213/842556028.html
СМИ сообщило, что ЕС разморозит для Венгрии заблокированные ранее средства
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Европейский союз разморозит десять миллиардов евро для Будапешта, которые были заблокированы ранее, пишет агентство Франс-Пресс, ссылаясь на заявление блока. "ЕС разблокирует для... ПРАЙМ, 13.12.2023
новости, в мире, венгрия, ес, разморозка активов
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Европейский союз разморозит десять миллиардов евро для Будапешта, которые были заблокированы ранее, пишет агентство Франс-Пресс, ссылаясь на заявление блока.
"ЕС разблокирует для Венгрии финансирование в размере десяти миллиардов евро", — указано в публикации агентства..
12 декабря ЕК заявила, что только узнала о том, что Венгрии так и не выделили десять миллиардов финансирования из бюджета Евросоюза. В ЕК обещали изучить пояснения и дать ответ, но журналисты подозревают, что деньги Будапешту могут разморозить как раз накануне саммита, ожидая в таком случае большей сговорчивости венгерского премьера по "украинским вопросам".