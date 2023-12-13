МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Европейский союз разморозит десять миллиардов евро для Будапешта, которые были заблокированы ранее, пишет агентство Франс-Пресс, ссылаясь на заявление блока. Источник: ЕК утвердила предложение по использованию замороженных активов ЦБ

"ЕС разблокирует для Венгрии финансирование в размере десяти миллиардов евро", — указано в публикации агентства..

12 декабря ЕК заявила, что только узнала о том, что Венгрии так и не выделили десять миллиардов финансирования из бюджета Евросоюза. В ЕК обещали изучить пояснения и дать ответ, но журналисты подозревают, что деньги Будапешту могут разморозить как раз накануне саммита, ожидая в таком случае большей сговорчивости венгерского премьера по "украинским вопросам".