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2023
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Орбан заявил, что прием Украины в Евросоюз обернется блоку катастрофой
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Вступление Украины в Европейский союз повлекло бы за собой страшные последствия для всех членов альянса, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Самая важная тема на... ПРАЙМ, 13.12.2023
новости, в мире, венгрия, украина, ес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БУДАПЕШТ, 13 дек — ПРАЙМ. Вступление Украины в Европейский союз повлекло бы за собой страшные последствия для всех членов альянса, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Самая важная тема на повестке дня — присоединение Украины к Евросоюзу. На нас хотят надавить, чтобы как можно скорее начать переговоры с Украиной и как можно скорее принять их в число членов Евросоюза. Мы считаем, что прием Украины будет иметь катастрофические последствия для Венгрии и всего Евросоюза", — сказал Орбан в видеообращении из Брюсселя, размещенном в соцсети Facebook*.
Он считает "очевидным, что это разрушило бы европейскую экономику, бюджет, а также принесло бы в Европу коррупцию и постоянную угрозу войны".
Ранее Орбан заявил, что переговоры о приеме Украины в блок не стоит даже начинать. Он считает, что это возможно через 5-10 лет при условии заключения с Киевом договора о стратегическом партнерстве.
ЕК 8 ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении в Евросоюз с Украиной и Молдавией и поставили перед ними ряд условий. Решение о начале переговоров обсудят на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Решение должно быть принято единогласно.
*запрещена в РФ как экстремистская