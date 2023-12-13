БУДАПЕШТ, 13 дек — ПРАЙМ. Вступление Украины в Европейский союз повлекло бы за собой страшные последствия для всех членов альянса, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Орбан заявил, что Венгрия намерена "захватить Брюссель"

"Самая важная тема на повестке дня — присоединение Украины к Евросоюзу. На нас хотят надавить, чтобы как можно скорее начать переговоры с Украиной и как можно скорее принять их в число членов Евросоюза. Мы считаем, что прием Украины будет иметь катастрофические последствия для Венгрии и всего Евросоюза", — сказал Орбан в видеообращении из Брюсселя, размещенном в соцсети Facebook*.

Он считает "очевидным, что это разрушило бы европейскую экономику, бюджет, а также принесло бы в Европу коррупцию и постоянную угрозу войны".

Ранее Орбан заявил, что переговоры о приеме Украины в блок не стоит даже начинать. Он считает, что это возможно через 5-10 лет при условии заключения с Киевом договора о стратегическом партнерстве.

ЕК 8 ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении в Евросоюз с Украиной и Молдавией и поставили перед ними ряд условий. Решение о начале переговоров обсудят на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Решение должно быть принято единогласно.

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