2023-12-14T10:40:54+03:00
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2023
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В Швеции предположили, что раскол в ЕС скажется на помощи США Киеву
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Возможный раскол в рамках предстоящего саммита Евросоюза может послать "неверный сигнал" Соединенным Штатам и негативно сказаться на выделении финансирования Киеву. Такие опасения... ПРАЙМ, 14.12.2023
новости, в мире, швеция, украина, ес
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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СТОКГОЛЬМ, 14 дек — ПРАЙМ. Возможный раскол в рамках предстоящего саммита Евросоюза может послать "неверный сигнал" Соединенным Штатам и негативно сказаться на выделении финансирования Киеву. Такие опасения выразил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.
"Я больше всего обеспокоен тем, что, если Европа продемонстрирует признаки раскола, эту будет знаком для США. И наоборот. Если мы хотим, чтобы США продолжали поддерживать Украину, Европа должна показать американскому народу, что мы придерживаемся поддержки Украины", — сообщил Кристерссон в беседе с газетой Financial Times.
По мнению премьера, предстоящий саммит должен определить наличие раскола в Евросоюзе, либо доказать сплоченность участников организации.
Саммит Евросоюза запланирован на 14-15 декабря в Брюсселе. В рамках саммита планируется принять ряд важных решений относительно Киева, в том числе о начале переговоров по вступлению Украины в Евросоюз и выделения ей финансовой помощи в размере 50 миллиардов евро. Венгрия, в свою очередь, блокирует обе инициативы.