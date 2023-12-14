СТОКГОЛЬМ, 14 дек — ПРАЙМ. Возможный раскол в рамках предстоящего саммита Евросоюза может послать "неверный сигнал" Соединенным Штатам и негативно сказаться на выделении финансирования Киеву. Такие опасения выразил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Швеция не выполнила требования для членства в НАТО, заявил Эрдоган

"Я больше всего обеспокоен тем, что, если Европа продемонстрирует признаки раскола, эту будет знаком для США. И наоборот. Если мы хотим, чтобы США продолжали поддерживать Украину, Европа должна показать американскому народу, что мы придерживаемся поддержки Украины", — сообщил Кристерссон в беседе с газетой Financial Times.

По мнению премьера, предстоящий саммит должен определить наличие раскола в Евросоюзе, либо доказать сплоченность участников организации.

Саммит Евросоюза запланирован на 14-15 декабря в Брюсселе. В рамках саммита планируется принять ряд важных решений относительно Киева, в том числе о начале переговоров по вступлению Украины в Евросоюз и выделения ей финансовой помощи в размере 50 миллиардов евро. Венгрия, в свою очередь, блокирует обе инициативы.