МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Некоторые европейские послы выразили опасения в связи с приглашением президента Украины Владимира Зеленского на саммит Евросоюза, передает издание Politico, сославшись на двух неназванных дипломатов. В США Зеленского сравнили с известным мошенником

Саммит ЕС состоится в Брюсселе 14-15 декабря. Участники планируют обсудить, в том числе, запуск переговорного процесса о вступлении в сообщество Кишинева и Киева.

"На встрече представителей стран ЕС некоторые послы выразили свои опасения касательно приглашения Зеленского на саммит… Они боятся, что присутствие украинской стороны вызовет враждебную реакцию у Орбана и подвигнет его и далее упрямиться", — сообщает издание.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что начало переговорного процесса о членстве Украины в организации станет ужасной ошибкой. Кроме того, Будапешт выступает против выделения Киеву финансовой помощи в размере 50 миллиардов евро.