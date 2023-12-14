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Европейские послы выразили опасения о приглашении Зеленского на саммит ЕС
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Некоторые европейские послы выразили опасения в связи с приглашением президента Украины Владимира Зеленского на саммит Евросоюза, передает издание Politico, сославшись на двух... ПРАЙМ, 14.12.2023
общество , новости, в мире, ес, украина, венгрия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Некоторые европейские послы выразили опасения в связи с приглашением президента Украины Владимира Зеленского на саммит Евросоюза, передает издание Politico, сославшись на двух неназванных дипломатов.
Саммит ЕС состоится в Брюсселе 14-15 декабря. Участники планируют обсудить, в том числе, запуск переговорного процесса о вступлении в сообщество Кишинева и Киева.
"На встрече представителей стран ЕС некоторые послы выразили свои опасения касательно приглашения Зеленского на саммит… Они боятся, что присутствие украинской стороны вызовет враждебную реакцию у Орбана и подвигнет его и далее упрямиться", — сообщает издание.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что начало переговорного процесса о членстве Украины в организации станет ужасной ошибкой. Кроме того, Будапешт выступает против выделения Киеву финансовой помощи в размере 50 миллиардов евро.