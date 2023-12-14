МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Нормализация отношений с Евросоюзом зависит не только от России, ведь она ни с кем не портила отношения, заявил президент России Владимир Путин в рамках прямой линии. Путин: власти ЕС признают негативные последствия политики США для региона

"Что касается нормализации отношений — это зависит не только от нас. Мы не портили же эти отношения. Это с нами портили отношения, и нас пытались всё время задвинуть куда-то на второй, третий план, пренебрегая нашими интересами", — отметил президент.

По словам Путина, многие европейские лидеры ведут себя как коллаборационисты, несмотря на то, что они пытаются быть похожими на генерала Шарля де Голля, который отстаивал Францию с оружием в руках.

Президент подчеркнул, что европейские страны уже во многом утратили свой суверенитет, а принимаемые решения не несут никакой пользы. Кроме того, премьер-министры Словакии Роберт Фицо и Венгрии Виктор Орбан не пророссийские политики, а "пронациональные", они отстаивают интересы своих стран, так как таких в Европе больше не осталось.

"Фицо появился сейчас после выборов, ну Виктор Орбан в Венгрии, я уже много раз говорил, они не пророссийские политики, они пронациональные, они защищают свои интересы. Но таких нет больше, их просто нет, я не знаю с чем это связано, связано это с большой зависимостью от "старшего брата" — от Штатов", — сказал российский лидер.

Российский лидер также добавил, что конфликт на Украине начался с государственного переворота в 2014 году. "До этого ведь мы старались во что бы то ни стало, я хочу это подчеркнуть, десятилетиями, десятилетиями старались выстроить нормальные отношения с Украиной. Даже после тоже по сути госпереворота, когда Виктора Януковича не допустили к власти. Он выиграл выборы, но объявили третий тур, что это, как не госпереворот?" — сказал президент.

Путин ранее сообщал, что военные действия на Украине начались в 2014 году, когда "западные страны, выступив гарантом договоренностей между президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией, забыли про свои гарантии буквально через пару дней", а также поспособствовали госперевороту.

Первая Большая пресс-конференция президента состоялась в 2001 году. Из четырехсот присутствовавших журналистов только 22 участника смогли задать свои вопросы.

В 2020 году прямую линию и большую пресс-конференцию впервые объединили.

Последняя прямая линия состоялась в июне 2021-го. Тогда в ходе трансляции президент ответил на 68 вопросов в течение чуть менее четырех часов.