МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. В "миропорядке, основанном на правилах" в реальности отсутствуют какие-либо правила, так как они меняются в зависимости от политической конъюнктуры, заявил президент России Владимир Путин в рамках прямой линии. Путин прокомментировал ситуацию на российском финансовом рынке

"Что касается "миропорядка, основанного на правилах" — нет таких правил на самом деле. Они меняются каждый день в зависимости от текущей политической конъюнктуры и сиюминутных интересов тех, кто об этом говорит", — отметил президент.

Российский лидер также отметил, что российская сторона в рамках председательства в БРИКС будет осуществлять свою работу на принципах справедливого миропорядка. "Ожидающийся в 2024 году саммит БРИКС в Казани покажет, что в мире достаточно много стран, не желающих жить в рамках "порядка, основанного на правилах" — они предпочитают руководствоваться своими интересами и интересами партнеров, создавать условия совместного и эффективного развития", — добавил президент.

Президент также отметил, что Казань была выбрана площадкой для проведения в следующем году встреч лидеров БРИКС не случайно. Это во многом связано с тем, что Татарстан демонстрирует хорошие темпы развития. "Естественным образом становится центром притяжения — если вам больше нравится слово "хабом", пожалуйста, но Татарстан — многонациональная, многоконфессиональная республика. Выстроены отношения между конфессиями должным образом, хороший пример, в принципе, для всей страны. С этим связан выбор Казани", — заключил российский лидер.