МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Уровень отношений России и Китая очень высокий, об этом свидетельствует товарооборот, который превысит 200 миллиардов долларов в этом году, заявил президент Владимир Путин. Китай установил рекорд по производству автомобилей, вдвое обогнав Европу

"Мы знаем, ну я просто повторю, я обязан это сделать, у нас уровень взаимодействия с Китайской Народной Республикой беспрецедентно высокий. Мы об этом много раз говорили, что надеемся достичь в следующем году товарооборота в 200 миллиардов долларов, он у нас будет в этом году уже, не в следующем, а в этом, свыше 200 миллиардов", — сказал Путин, подводя итоги года.

Путин подчеркнул, что Россия и Китай не создают блоки против кого-либо, наоборот работают на развитие двухсторонних отношений в экономике, гуманитарной сфере.

Ранее врио главы Федеральной таможенной службы России заявлял, что товарооборот с Китаем по итогам этого года значительно превысит 200 миллиардов долларов. Таможня КНР, в свою очередь, объявила, что товарооборот Китая и России за январь-ноябрь 2023 года вырос на 26,7 процента, составив рекордные 218,17 миллиарда долларов.