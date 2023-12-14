МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Украина может остаться с пустыми руками по результатам саммита ЕС из-за внутренних разногласий блока, пишет агентство Bloomberg. Путин раскрыл, с какой целью проводился госпереворот на Украине

"Киев может остаться с пустыми руками после саммита, что может оказаться даже более подавляющим для Украины на фоне того, как законодатели в США уходят на каникулы с 15 декабря. Такой сценарий продемонстрирует поворотный момент в западной поддержке Украины на фоне того, что уровень военной помощи уже находится на самом низком уровне", — говорится в материале авторов Bloomberg.

В настоящее время большинство финансовых решений по Украине блокируется Венгрией, включая восьмой транш военной помощи Киеву, выделение средств от Европейского фонда мира на 2024 год, пакет макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы. Будапешт также препятствует началу переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Как отмечает агентство, позицию Венгрии поддерживает и ряд других стран объединения.

В агентстве полагают, что результаты саммита могут стать "серьезным испытанием" для Украины, так как Киев может остаться без помощи от США в 2023 году.

Ранее республиканцы заблокировали рассмотрение запроса от Белого дома о выделении средств для Украины, Израиля и других партнеров. В Вашингтоне заявили, что помощь со стороны ЕС может оказаться под угрозой, если Соединенные Штаты перестанут поставлять вооружение Киеву.