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Политолог назвала последствия имперской политики США
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Благодаря своей политике Соединенные Штаты могут спровоцировать конфликтные ситуации с мировыми державами, заявила кандидат политических наук Юлия Богуславская в эфире радио... ПРАЙМ, 14.12.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Благодаря своей политике Соединенные Штаты могут спровоцировать конфликтные ситуации с мировыми державами, заявила кандидат политических наук Юлия Богуславская в эфире радио Sputnik.
Ранее президент России Владимир Путин в рамках прямой линии заявил, что Россия готова выстраивать отношения с Соединенными Штатами, однако "абсолютно имперская политика мешает им самим".
Богуславская, комментируя слова российского лидера, отметила, что такого рода имперская политика может навредить самим Штатам.
"Можно кинуть взгляд в прошлое — такого рода политика во время холодной войны, когда Соединенные Штаты во всех уголках мира пытались "противостоять коммунизму", привела США к очень печальному результату. Они только погрязли во вьетнамском конфликте, ничего добиться не смогли, при этом понесли достаточно существенные потери", — сказала она.
По мнению эксперта, если Вашингтон не будет договариваться, он переоценит доступные ресурсы, как уже происходит в ситуации с Украиной.