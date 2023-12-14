МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Благодаря своей политике Соединенные Штаты могут спровоцировать конфликтные ситуации с мировыми державами, заявила кандидат политических наук Юлия Богуславская в эфире радио Sputnik. Путин назвал условия для нормализации отношений с США

Ранее президент России Владимир Путин в рамках прямой линии заявил, что Россия готова выстраивать отношения с Соединенными Штатами, однако "абсолютно имперская политика мешает им самим".

Богуславская, комментируя слова российского лидера, отметила, что такого рода имперская политика может навредить самим Штатам.

"Можно кинуть взгляд в прошлое — такого рода политика во время холодной войны, когда Соединенные Штаты во всех уголках мира пытались "противостоять коммунизму", привела США к очень печальному результату. Они только погрязли во вьетнамском конфликте, ничего добиться не смогли, при этом понесли достаточно существенные потери", — сказала она.

По мнению эксперта, если Вашингтон не будет договариваться, он переоценит доступные ресурсы, как уже происходит в ситуации с Украиной.