МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Австрия добивается исключения Raiffeisen Bank International (RBI) из украинского черного списка в обмен на поддержание страной новых санкций ЕС против России, передает агентство Reuters со ссылкой на источники. Песков оценил, как Россия справилась с санкционным давлением

"Австрия хочет, чтобы Raiffeisen Bank International, крупнейший западный банк в России, был вычеркнут из украинского черного списка в обмен на одобрение новых санкций ЕС против России", — пишет агентство.

Отмечается, что представители банка встречались с сотрудниками украинского Национального агентства по противодействию коррупции, который составляет соответствующий черный список, с целью обсудить исключение банка из него.

Один из источников также заявил агентству, что министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг открыто критиковал украинский черный список как "произвольный" на встрече европейских министров в Киеве, а австрийские чиновники выражали свое недовольство им в беседах с европейскими чиновниками и дипломатами в последние недели.

Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины в марте 2023 года включило австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International в свой черный список за продолжение работы банка в России.

Евросоюз сейчас завершает работу над 12-м пакетом санкций против РФ. Ранее на неделе послы стран союза не смогли согласовать общую позицию. Как писали иностранные СМИ — из-за Австрии, так как Вена хочет провести тщательную проверку пакета перед его принятием. В пакете возможны санкции на импорт алмазов РФ.