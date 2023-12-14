МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Великобритания вводит новые обязательства по отчетности хранящихся в стране активов россиян, попавших под санкции, сообщил британский МИД. Пекин призвал Лондон снять санкции с китайских компаний

В четверг Британия объявила о новом пакете антироссийских санкций. В рамках связанных с ними изменений в законодательство будут введены новые обязательства по отчетности, чтобы обеспечить большую прозрачность российских активов, хранящихся в Великобритании, и улучшить соблюдение режима санкций.

"Меры по отчетности об активах россиян, попавших под санкции, вступают в силу 26 декабря", — говорится в заявлении.

Новое законодательство также включает в себя ряд финансовых мер, направленных на поддержку предприятий, решивших отказаться от операций с Россией, и уточнение и расширение сферы действия существующих санкций в отношении корреспондентских банковских операций.

Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что стороны согласуют 12-го пакета санкций против России, в рамках которых будет введен запрет на импорт алмазов.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Запад запутался в антироссийских санкциях, а в своих фантазиях дошел до абсурда. Так, глава государства напомнил о планах Европы ввести запрет на поставку в страну иголок и гвоздей, подчеркнув, что чем меньше барахла они завезут, тем меньше будет постельных клопов.