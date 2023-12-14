МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Великобритания допускает введение санкций в отношении компаний из Евросоюза, которые продолжают экспортировать товары в Россию, несмотря на ограничительные меры, заявил в четверг глава британского МИД Дэвид Кэмерон. Британия вводит эмбарго на экспорт в Россию товаров двойного назначения

"Если бы мы думали, что… компании из стран ЕС продают России товары, то мы бы ввели против них санкции", — заявил Кэмерон, отвечая на вопросы парламентского комитета по европейским делам. Трансляция велась на сайте парламента.

При этом, по словам главы МИД, было "прискорбно" накладывать ограничительные меры на турецкую компанию, поскольку Анкара является союзником по НАТО, однако Лондон намерен сделать все возможное, чтобы остановить "российскую военную машину".

На прошлой неделе Британия включила в санкционный список турецкую компанию Smart Trading Limited за поставку в Россию подсанкционной электроники.

Ранее Великобритания ввела эмбарго на экспорт в Россию товаров двойного назначения, а также ввела запрет на импорт алмазов.