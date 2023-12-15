2023-12-15T10:40:00+03:00
2023-12-15T11:03:03+03:00
2023-12-15T10:40:00+03:00
2023
https://1prime.ru/global/20231215/842575832.html
В Молдавии прокомментировали начало переговоров о вступлении страны в ЕС
В мире
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Решение лидеров Евросоюза начать переговоры по вступлению Молдавии стало для страны допингом, который в будущем приведет к консолидации общества, поделился мнением бывший... ПРАЙМ, 15.12.2023
общество , новости, в мире, молдавия, евросоюз, вступление в ес
https://cdnn.1prime.ru/images/84252/73/842527336.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84252/73/842527336.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84252/73/842527335.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84252/73/842527335.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84252/73/842527323.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84252/73/842527323.jpg
https://1prime.ru/Agriculture/20231201/842435478.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Решение лидеров Евросоюза начать переговоры по вступлению Молдавии стало для страны допингом, который в будущем приведет к консолидации общества, поделился мнением бывший вице-премьер республики Александр Фленкя.
"Это допинг, доза эндорфинов и в средне- и долгосрочной перспективе — это возможность для мобилизации и консолидации всех молдаван. Один единственный актор не может присвоить себе такую победу. Потому что нужны усилия всей страны, всего общества, мы разные, люди, представленные разными партиями, нам нужны конкретные достижения", — заявил Фленкя в эфире телеканала TV8.
Как уточнил бывший вице-премьер, речь идет о значительных достижениях, которые жители страны смогут прочувствовать на практике. По его словам, подобной практикой когда-то стала отмена визового режима с Евросоюзом.
Летом прошлого года Украина и Молдавия получили статус кандидатов в ЕС. Блок выдвинул странам ряд суровых условий для запуска переговоров о вступлении.