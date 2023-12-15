МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Решение лидеров Евросоюза начать переговоры по вступлению Молдавии стало для страны допингом, который в будущем приведет к консолидации общества, поделился мнением бывший вице-премьер республики Александр Фленкя. Молдавия считает российское эмбарго на сельхозпродукцию необоснованным

"Это допинг, доза эндорфинов и в средне- и долгосрочной перспективе — это возможность для мобилизации и консолидации всех молдаван. Один единственный актор не может присвоить себе такую победу. Потому что нужны усилия всей страны, всего общества, мы разные, люди, представленные разными партиями, нам нужны конкретные достижения", — заявил Фленкя в эфире телеканала TV8.

Как уточнил бывший вице-премьер, речь идет о значительных достижениях, которые жители страны смогут прочувствовать на практике. По его словам, подобной практикой когда-то стала отмена визового режима с Евросоюзом.

Летом прошлого года Украина и Молдавия получили статус кандидатов в ЕС. Блок выдвинул странам ряд суровых условий для запуска переговоров о вступлении.